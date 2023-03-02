Євросоюз виділить додатковий мільярд євро на артилерійські снаряди для України, – АР

Країни Європейського Союзу обговорюють виділення додаткових коштів у сумі 1 мільярд євро, а також створення спільної схеми закупівель для прискорення доставки артилерійських снарядів для України.

Пріоритетом цього плану є гарантія швидкої доставки українським збройним силам 155-мм артилерійських снарядів, повідомляє Associated Press із посиланням на неназваного єврочиновника.

ЄС надає Україні військову допомогу через свій Європейський фонд миру, який використовується для виплати відшкодування країнам-членам, які надають зброю, боєприпаси та військову підтримку Україні.

Згідно з останньою пропозицією, країни-члени, які негайно нададуть боєприпаси, отримають гарантовану швидку компенсацію та високу суму відшкодування.

Для фінансування цього проєкту державам-членам ЄС потрібно буде використати додатковий мільярд євро після того, як вони вже погодилися в грудні поповнити Європейський фонд миру ще на 2 мільярди євро з можливістю додаткового збільшення ще на 3,5 мільярда євро.

ЄС також заохочуватиме треті країни приєднатися до фонду, додав співрозмовник АР.

"Ми ведемо переговори з норвежцями, можливо, канадці зацікавлені", – зазначив європейський чиновник.

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Він додав, що паралельно Європейське оборонне агентство об’єднає запити держав-членів для поповнення запасів і проведе прискорену процедуру прямих переговорів із промисловими постачальниками боєприпасів у Європі.

За словами чиновника, загалом 12 компаній у дев’яти країнах-членах ЄС виробляють 155-мм боєприпаси. Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, стимулюватиме їх нарощувати виробництво з гарантіями довгострокового попиту, щоб стимулювати їх до участі у цьому проєкті.

За різними оцінками, Україна щодня використовує 6000-7000 артилерійських снарядів, приблизно втричі менше, ніж російські війська.

Очікується, що цей план міністри оборони ЄС обговорять наступного тижня, перш ніж міністри закордонних справ і оборони розглянуть його на зустрічі 20 березня. Потім лідери країн ЄС можуть затвердити його під час саміту в Брюсселі 23-24 березня.