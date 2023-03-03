Китай інвестує $1,9 мільярда у свого провідного виробника мікросхем

Китай пообіцяв інвестувати додаткові $1,9 млрд у найбільшого в країні виробника мікросхем пам’яті, ця угода може ознаменувати відновлення притоку держкапіталу в галузь, яка опинилася під санкціями США.

Як пише Bloomberg, National Integrated Circuit Industry Investment Fund Ltd. виділить 12,9 млрд юанів компанії Yangtze Memory Technologies Co.

Як зазначається, масштаби інвестицій свідчать про те, що Пекін знову збільшує витрати на свою індустрію чіпів, яка намагається обійти обмеження США на технології, одночасно борючись із падінням глобального попиту. Угода Yangtze Memory є найбільшою інвестицією фонду за останні місяці.

Керівники вищої ланки, розчаровані відсутністю прогресу в розробці місцевих альтернативних чипів, у 2022 році розпочали масштабну антикорупційну кампанію, яка призвела до звільнення високопосадовців та кількох керівників, пов'язаних із фондом.

Зараз економіка відновлюється, що потенційно може полегшити державні фінанси, які постраждали від багаторічних зусиль нульового поширення COVID-19.

YMTC є одним із лише небагатьох китайських виробників чіпів, які входять до ряду світових лідерів, конкуруючи з південнокорейськими гігантами Samsung Electronics Co. і SK Hynix Inc. Минулого року фірма, яка розглядається як національний лідер, потрапила до чорних списків Вашингтона для торгівлі США.

"Великий фонд" є основним інструментом Пекіна для надання капіталу виробникам мікросхем в країні. Заснований у 2014 році, він залучив близько $45 млрд капіталу і підтримав десятки компаній, включно з Semiconductor Manufacturing International Corp і YMTC.

Фонд працював переважно за лаштунками і тримав інвестиційні стандарти подалі від очей громадськості, що, на думку деяких аналітиків, підривало підзвітність. Потім, у 2022 році, чиновники почали розслідування щодо його голови, а також керівників компаній, пов'язаних з "Великим фондом", за підозрою у хабарництві. Діяльність фонду сповільнилася, оскільки розслідування тривало.

Але потреба активізувати китайську індустрію чіпів стає дедалі гострішою, оскільки Вашингтон запроваджує дедалі суворіші обмеження щодо Китаю. США дедалі більше обмежують тип обладнання для виробництва мікросхем, яке американські компанії можуть експортувати китайським клієнтам, водночас залучаючи країни-союзники, щоб такі ключові постачальники, як нідерландська ASML Holding NV та японська Nikon Corp., приєдналися до технологічної блокади.