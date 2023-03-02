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Польща почне виробництво південнокорейських танків K2

танк,корея

Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак анонсував запуск виробництва південнокорейських танків K2, які вже були передані на озброєння польської армії, на Військовому автомобільному заводі (WZM) в Познані.

"Тут, на Військовому автомобільному заводі у Познані, танки К2 будуть обслуговуватися, будуть капітально ремонтуватися і будуть вироблятися", – заявив Блащак під час візиту до Познані, передає Європейська правда.

Виробництво танків стало можливим після укладання угоди з Південною Кореєю минулого року, яка передбачає передання не лише машин, а й технологій виробництва – зокрема гідропневматичних шасі, які використовується в K2.

У серпні 2022 року Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд.

Контракт також передбачає надання технічного та навчального пакету і боєприпасів до придбаної техніки.

Перші танки прибули в Польщу в грудні 2022 року. Усього очікуються 180 K2, ще 820 – будуть виготовлені спільно з південнокорейською компанією в Польщі.

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Польща (2455) виробництво (1305) танк (71) Південна Корея (134)


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