AliExpress закрив продаж популярних у військових дронів DJI для росіян

Торговий майданчик AliExpress заборонив продаж російським користувачам продукції найбільшого світового виробника дронів – китайської Da-Jiang Innovations (DJI).

При спробі зайти з Росії на сторінку дрону – наприклад, DJI Mini Drone Quadrocopter або DJI Mini 3 Pro – сайт AliExpress пише, що такої сторінки немає, повідомляє місцеве видання "Коммерсант".

Товари для дронів, наприклад, сумки для їх зберігання теж недоступні. При цьому іншу продукцію бренду (на сторінці представлені також стабілізатори) можна купити.

Крім того, додаток для керування дронами DJI Fly вже видалено з російського AppStore. Водночас у Google Play додаток Go Fly for DJ Drone models доступний.

Служба підтримки DJI повідомила російському Telegram каналу Mash, що компанія не продає свою продукцію в Росію і не надає послуги російським користувачам.

"Ми також не надаємо послуги для якоїсь військової діяльності та озброєнь", – додали в службі підтримки китайської компанії.

Водночас російські розробники ПЗ для дронів НДЦ "Аероскрипт" повідомляють про розробку альтернативного додатку, який дозволяє керувати дронами DJI.

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Як повідомлялося, у квітні минулого року один з найбільших виробників виробників дронів – китайська компанія DJI – оголосила про призупинення комерційної діяльності в Росії та Україні.

DJI заснована у 2006 році, її головний офіс знаходиться у китайському місті Шеньчжень. Компанія виробляє мультикоптери, мікроконтролери та відеообладнання.