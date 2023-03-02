Україна може приєднати до мережі 20-25 газових електростанцій, – "Укренерго"

"Укренерго" визначило оптимальні точки приєднання до електромережі газових станцій в Україні, щодо яких може бути реалізовано 20-25 проєктів.

"Ми залучені до цього процесу, визначали оптимальні точки переміщення та потребу в таких станціях. Зараз обговорюється питання встановлення або реалізації приблизно 20-25 таких проєктів", – повідомив директор з експлуатації та розвитку мереж компанії Олексій Брехт, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Брехта, компанія на сьогоднішній день запропонувала конкретні місця встановлення, які відповідатимуть низці критеріїв – надійності постачання, забезпечення критичної інфраструктури, оптимальності використання цих потужностей з урахуванням потреб ОЕС.

При цьому Брехт зазначив, що заявок на приєднання таких установок компанія ще не отримувала, але припустив, що "найближчими тижнями цей процес лавиноподібно розвиватиметься".

Він зазначив, що такі установки, безумовно, не підключатимуться до ПС 750 кВ або 330 кВ, але за тими об'єктами, де вони можуть бути приєднані, вся необхідна інформація підготовлена.

"Ми всі повідомили Міненерго, і вони відпрацьовують ці питання, зокрема з міжнародними партнерами, які готові надавати таке обладнання", – пояснив директор з експлуатації та розвитку мереж.

Як повідомлялося, на початку лютого Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні першу газотурбінну станцію General Electric потужністю 25 МВт (пізніше було уточнено, що потужність становить 28 МВт).

"Встановлення цієї турбіни стане першим практичним кроком з реалізації стратегії Міністерства енергетики України щодо децентралізації енергосистеми та розбудови мереж малої генерації у нашій країні. Наразі ми зможемо забезпечити більш надійну генерацію, особливо для потреб критичної та соціальної інфраструктури, та убезпечити її, враховуючи можливі військові виклики та ризики", – сказав тоді міністр енергетики Герман Галущенко.