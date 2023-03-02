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Новини
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Водоканал окупованого Сєвєродонецька купив iPad за 70 тисяч

apple,ipad

Комунальне підприємство "Сєверодонецькводоканал" 17 січня без проведення відкритих торгів уклало угоду з фірмою "Комфі Трейд" на закупівлю планшета за 70 тисяч гривень.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Комунальне підприємство купує планшет Apple iPad Pro12,9 (6Gen) Wi-Fi 256GB (MNXR3) Space Grey за 62 999 грн і стилус Apple Pencil (2nd Generation) (MU8F2ZM/A) до нього за 6 899 грн.

Видання зазначає, що фактично техніку просто купують в магазині "Comfy" у Дніпрі без доставки. Зараз ці моделі у великих відомих мережах магазинів техніки та електроніки саме стільки й коштують, а у маловідомих інтернет-магазинах – дешевше.

Нагадаємо, місто Сєверодонецьк Луганської області окуповане російськими військами в червні 2022 року. КП "Сєвєродонецькводоканал" Сєвєродонецької міськради з 6 вересня 2022 року працює у Дніпрі. Із 20 вересня 2022 року його директором є Олександр Фомічев.

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Засновником "Комфі Трейд" є кіпрська компанія Comfy Holdings Limited, а кінцевими бенефіціарами – Світлана Гуцул і Станіслав Роніс з Кіпру. Постачальник входить у групу "Комфі". Це велика мережа магазинів техніки та електроніки у багатьох містах України.

З часу окупації Сєверодонецька місцевий водоканал провів закупівель загалом на 49 млн грн. Здебільшого це спецтехніка, необхідна для виробничих процесів – автокрани, вантажівки, екскаватори, комп’ютери тощо. В усіх випадках місцем поставки є Дніпро.

Автор: 

Сєверодонецьк (30) Водоканал (72) закупівлі (2639)


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Сєвєродонецьку військову адміністрацію очолює полковник СБУ Олександр Стрюк. Ця п'яничка і розкрадає бюджет міста вже кілька років. Робить він це під керівництвом голови Луганської ОДА Сергія Гайдая
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03.03.2023 06:02 Відповісти
Нема влади над містом , але є нехілий айпад , маразм якийсь .Ці щурі ще напевно зарплату получають .
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03.03.2023 09:56 Відповісти

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