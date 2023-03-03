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США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні

himars

США готуються 3 березня оголосити про виділення нового пакету оборонної підтримки України, який забезпечить передусім боєприпаси до систем, що є на озброєнні ЗСУ.

Про це заявив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати оголосять про ще один пакет допомоги Україні", – зауважив представник Білого дому під час коментарів щодо запланованої зустрічі в Вашингтоні президента Байдена й німецького канцлера Шольца.

За його словами, нова допомога включатиме здебільшого боєприпаси для артилерійських систем, ракети для HIMARS та іншу амуніцію.

Крім того, Кірбі запевнив, що під час обговорень між американським і німецьким лідерами йтиметься про можливості додаткової підтримки України.

За даними Reuters, обсяг пакета становитиме близько $400 млн. Очікується, що він міститиме більше керованих реактивних снарядів GMLRS для систем HIMARS, боєприпаси для бойових машин Bradley, а також танкові мостоукладачі.

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