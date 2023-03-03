"ДТЕК Західненерго" Ахметова відсудило в "Укренерго" 945 мільйонів

Господарський суд міста Києва 22 лютого частково задовольнив позов АТ "ДТЕК Західенерго" до "Укренерго" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 945,5 млн грн.

Про це повідомляє Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, позивач посилався на невиконання відповідачем умов договору про участь у балансуючому ринку в частині оплату послуг з балансування за лютий-травень 2022 року.

Як повідомлялося, у грудні "Укренерго" не змогло відсудити у "ДТЕК Західенерго" 1 млн грн.

Утім, у липні Госпсуд м. Києва також частково задовольнив позов "ДТЕК Західенерго" до "Укренерго" та вирішив стягнути на користь позивача 438 млн грн заборгованості за електроенергію, отриману в серпні-грудні 2021 року також на підставі договору про участь у балансуючому ринку.