У "Дії" запустили голосування про перейменування "Південно-Західної залізниці"

У застосунку "Дія" запустили голосування щодо нової назви "Південно-Західної залізниці". Воно триватиме до 10 березня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Укрзалізниця" розпочинає програму "Залізна українізація", щоб повністю позбутися російського минулого і будь-яких зв’язків із країною-агресором. Один із перших етапів – перейменування Південно-Західної залізниці", – йдеться у повідомленні.

Обрати можна один із чотирьох варіантів майбутньої назви:

Київська залізниця;

Столична залізниця;

Центральна залізниця;

Північна залізниця.

Щоб долучитися до опитування, необхідно авторизуватися у застосунку, обрати "Послуги" та клікнути на "Опитування".

Південно-Західна залізниця – це одна з найстаріших українських залізниць, яка простягається на майже 5000 км колій. Свою назву вона отримала ще у ХІХ столітті, яка походить від розташування на території давно зниклих Російської імперії та СРСР.

Як повідомлялося, наприкінці лютого "Укрзалізниця" розпочала програму "Залізна українізація", яка передбачає відмову від російських назв, позначок та зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту. Програма розрахована на 2023-2025 роки.