"Українське дунайське пароплавство" збільшило чистий прибуток у десять разів

ПрАТ "Українське дунайське пароплавство" у січні-лютому 2023 року збільшило чистий прибуток в 10 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив генеральний директор компанії Дмитро Москаленко у Facebook.

"За січень-лютий порівняно з першими місяцями 2022-го та 2021-го років дохід пароплавства зріс приблизно в два рази. Рентабельність роботи флоту – в чотири рази. Чистий прибуток – в десять", – зазначив він.

За його словами, таких результатів УДП вдалося досягти, по-перше, завдяки гнучкій, прозорій та ефективній економічній політиці.

"Ми працюємо напряму з власниками вантажів, без прокладок, "відкатів", тіньових схем. Виборюючи найбільш вигідні для підприємства умови. Ми створюємо для наших клієнтів комфортні та зручні умови співпраці (єдина логістична послуга, широка можливість вибору точки завантаження, логістична модель без простоїв тощо)", – поямнив Москаленко.

Також економічним успіхам сприяло запровадження відеоспостереження та онлайн-моніторингу, які унеможливили випадки зловживань.

Водночас чітка та скоординована робота судноремонтних підрозділів, відділу закупівель та забезпечення сприяла зменшенню затримок та простоїв, які завдавали підприємству збитків.

На 2023 рік Москаленко анонсував старт проєкту з модернізації теплоходів та буксирів флоту та пообіцяв, що на підприємство цього року очікує "просто неймовірна сума капітальних інвестицій".