Уряд планує скасувати третину регуляторних активі Мінінфраструктури

Українська влада пропонує скасувати або осучаснити майже третину чинних інструментів державного регулювання у сферах авіації, автомобільних доріг, безпеки на транспорті, залізниці, зв’язку, судноплавства та туризму.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні міжвідомчої робочої групи з дерегуляції, яку очолюютьміністеркаекономіки Юлія Свириденко та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає пресслужба Мінекономіки.

За словами Свириденко, проаналізовано понад 150 інструментів держрегулювання, що перебувають в компетенції Мінінфраструктури та органів центральної влади, підпорядкованих міністерству.

"Це складні сфери, оскільки значна частина інструментів передбачена, зокрема, міжнародним правом, відповідними угодами. Йдеться про безпеку судноплавства, повітряного сполучення і інші важливі напрямки. Тим не менш, спрощення та оптимізація можливі й у даних сферах, і ми запропонували такі кроки", – зазначила вона.

Так, 75% проаналізованих чинних інструментів стосуються авіаційної галузі та судноплавства, ще 16% – безпеки на транспорті.

Раніше МРГ розглянула та сформувала пропозиції щодо скасування чи оптимізації більше 70% інструментів держрегулювання зі сфери компетенції Міністерства економіки та більше 80% – Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Міжвідомчу робочу групу з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності створено рішенням уряду 13 січня 2023 року.

До Міжвідомчої робочої групи увійшли, зокрема, представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, регуляторної служби.

До роботи Міжвідомчої робочої групи залучені експерти Офісу ефективного регулювання, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, USAID CEP.