Фонд гарантування заявив про рейдерське захоплення нерухомості "Мегабанку" на 360 мільйонів

Фонд гарантування вкладів заявив, що внаслідок незаконної оборудки за один день було відчужено об’єкти нерухомості збанкрутілого "Мегабанку" у Харкові на суму майже 361 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Фонд закликає правоохоронні органи зупинити неправомірні дії та захистити інтереси держави в особі Фонду та кредиторів банку і вже звернувся до СБУ із заявою про вчинене кримінальне правопорушення. Від повернення цих активів залежать перспективи розрахунку із кредиторами банку", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Фонду стало відомо про оборудки з майном АТ "Мегабанк", що ліквідується. Так, 16 лютого, відповідно до інформації з державних реєстрів, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу на ім’я Журавель М.В. було перереєстровано право власності на майно банку загальною вартістю майже 361 млн грн на сторонню особу – Джунь Наталію Іванівну. Підставою для здійснення реєстраційних дій став договір купівлі-продажу, укладений 16 лютого 2023 року.

Таким чином, банк було позбавлено права власності на його одні з найліквідніших активів, загальною вартістю майже 361 млн грн. Йдеться про три нежитлові приміщення у Харкові.

Ці об’єкти нерухомості на початку лютого 2022 року були передані банком в іпотеку двом юридичним особам – SIA "Royal Pay Europe" та STARTLING LIMITED – як забезпечення виконання своїх зобов’язань перед ними.

Наголошується, що на момент укладання іпотечних договорів банк уже мав проблеми із ліквідністю, тому законність проведення таких угод є питанням для судового розгляду.

"Після визнання банку неплатоспроможним у зв’язку з порушенням діючого законодавства України при укладенні відповідних договорів, уповноважена особа Фонду на ліквідацію АТ "Мегабанк" звернулася до господарського суду Харківської області з позовними заявами про визнання вказаних правочинів недійсними", – додали в Фонді.

На сьогодні за цим фактом судом порушені провадження та слухаються відповідні справи. Тож, на дату проведення реєстраційних дій – 16 лютого 2023 року – існував спір щодо дійсності іпотечних догорів та майна, право власності на яке перереєстровано, що також свідчить про незаконність проведеної реєстрації.

Окремо в Фонді наголосили, що до Royal Pay Europe рішенням РНБО від 12 січня 2023 року застосовано санкції.

Нагадаємо, 2 червня Нацбанк ухвалив рішення віднести "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних, а 21 липня вирішив ліквідувати банк.

"Мегабанк" (раніше – банк "Добродій") заснований у 1990 році. Його акціонерами є багаторічний глава "Турбоатому" (зараз – АТ "Укренергомашини") Віктор Суботін (пряма та опосередкована участь 60,89% статутного капіталу), Європейський банк реконструкції та розвитку – 15%; KfW – 15 %, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 6,02%.