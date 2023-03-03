Середня зарплата у 2022 році зросла на 840 гривень, – Держстат

За підсумками 2022 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала 14 859 грн, що на 6% більше, ніж роком раніше.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Укрінформ.

Так, упродовж 2022 року середньомісячна заробітна плата зросла проти показника 2021 року на 6,1% – з 14 016 грн до 14 859 грн.

Найбільшого рівня середньомісячна зарплата досягла за підсумками четвертого кварталу – 16 477 грн.

Найбільші середні заробітні плати торік були зафіксовані в галузі інформаційних технологій та фінансового сектору – 30 853 грн та 27 969 грн, відповідно.

Найменшу заробітну плату отримували працівники, які надають поштові та кур’єрські послуги, – 8 598 грн.