Путін підписав указ про управління підприємствами ОПК в умовах воєнного стану

В умовах запровадження воєнного стану в Росії, на підприємствах, які зривають умови постачання продукції військового призначення, будуть запроваджувати зовнішнє управління.

Відповідний указ підписав російський президент Владімір Путін, повідомляє РБК.

Згідно із документом, права акціонерів та повноваження органів управління підприємства, яке постачає продукцію за держоборонзамовленням, під час воєнного стану можуть бути зупинені у випадку зриву поставок. У такому разі керуючу організацію для підприємства визначатиме Мінпромторг РФ.

Крім того, російський уряд має створити при колегії Військово-промислової комісії робочу групу, яка займатиметься питаннями діяльності таких підприємств, та затвердити склад цієї групи. Ця робоча група готуватиме рішення Мінпромторгу РФ.

Наразі воєнний стан Росія оголосила тільки на окупованих територіях України.

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Наприкінці лютого Путін назвав забезпечення економічної безпеки, зокрема у сфері держоборонзамовлення одним із пріоритетних завдань. У січні він закликав прокуратуру посилити нагляд за своєчасним дотриманням держоборонзамовлення.

У вересні минулого року президент затвердив зміни до Кримінального кодексу, що передбачають до 10 років позбавлення волі за порушення умов держоборонзамовлення.