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Лікарня "Феофанія" розширить перелік безоплатних послуг для всіх пацієнтів

феофания,дус,гуд

У 2023 році клінічна лікарня "Феофанія" надаватиме пацієнтам безоплатні послуги за трьома пакетами Програми медичних гарантій.

Відповідну постанову Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 3 березня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Своїм рішенням уряд продовжив термін дії пілотного проєкту щодо долучення клінічної лікарні "Феофанія" до надання медичної допомоги за Програмою медичних гарантій.

З минулого року "Феофанія" в рамках пілотного проекту надає медичну допомогу пацієнтам у разі гострого мозкового інсульту та гострого інфаркту міокарда. Цього року медзаклад надаватиме безоплатні послуги ще й пацієнтам з онкологією. Уряд дозволив Феофанії укласти договір із НСЗУ на пакет "Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах".

"За рік цей пілотний проект показав хороші результати. Тому сьогодні до переліку безоплатних послуг, які доступні пацієнту за Програмою медгарантій, ми додаємо ще радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах", – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зауважив, що "Феофанія" має потужну матеріально-технічну базу, яка дозволяє застосовувати новітні методи лікування пацієнтів.

Автор: 

Кабмін (7788) МОЗ (1445) Феофанія (14)


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