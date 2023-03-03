Фізичний захист енергооб’єктів посилять, – Шмигаль

Україна має проєкти посилення фізичного захисту генерації й енергетичної інфраструктури та активно впроваджуватиме їх протягом усього року в рамках підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Протягом весни-літа минулого року ми вже розробили відповідні проєкти захисту енергооб'єктів від бетонних накриттів до підземних заглиблень на рівень, достатній, щоб ні дрони, ні ракети не могли пошкодити розподільчу мережу. Ми цю роботу проводитимемо протягом року, готуючись до наступного опалювальному сезону. Крім цього, ми вживатимемо технологічних заходів для захисту наших генеруючих установок. Деякі з них уже запроваджено", – сказав прем'єр.

Шмигаль уточнив, що на багатьох електро- та теплогенеруючих станціях встановлені системи протиповітряної та протиракетної оборони, що "також дозволило захищати їх протягом опалювального сезону та пройти його".

Шмигаль зазначив, що наступного опалювального сезону рівень фізичного захисту енергооб'єктів буде зовсім іншим, ніж був на жовтень 2022 року.

Крім того, прем'єр повідомив, що уряд сьогодні дуже активно працює з Міжнародним кримінальним судом із покарання Росії за злочини проти цивільного населення та інфраструктури, підтвердивши, що до цього процесу також буде залучено Іран, на який Україна подасть скаргу до зазначеного суду.

"Іран сьогодні є співучасником цих злочинів через те, що надає свою зброю, засоби знищення цивільної інфраструктури та цивільних людей, і ми переконані, що Іран нестиме солідарну відповідальність з РФ за ці злочини", – наголосив прем'єр.