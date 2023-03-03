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Шмигаль не очікує змін у Кабміні у найближчі тижні

шмигаль

Найближчим часом кадрові зміни у Кабінеті міністрів не плануються.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Найближчим часом не плануються кадрові зміни в уряді... Найближчим часом, я маю на увазі найближчі тижні, далі буде видно", – сказав Шмигаль.

Водночас прем'єр зазначив, що, як і в минулі періоди, кадрові зміни продовжуватимуться і додав, що це буде "природний процес".

"У нас є бачення, як Кабмін має розвиватися, як Кабмін має модернізуватися, відповідаючи на виклики, зокрема, майбутнього відновлення", – додав він.

Прем'єр зазначив, що оптимальна кількість міністерств для такої країни, як Україна, у мирний час становить 15-16, можливо, навіть дещо менша.

Він також додав, що під час війни робити "кардинальну революцію" у структурі уряду складно, але реформа проходитиме еволюційним шляхом.

Як повідомлялося, на початку лютого правляча фракція "Слуга народу" відклала питання звільнення міністра оборони Олексія Резнікова і призначення на цю посаду Кирила Буданова. 

Автор: 

Кабмін (7788) Шмигаль Денис (1509)


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