Світові ціни на продовольство падають одинадцятий місяць поспіль, – ФАО

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FАО) заявила, що в лютому 2023 року світові ціни на продовольчі товари знизилися, і ця тенденція спостерігається 11 місяць поспіль.

"Індекс цін на продовольство ФАО в середньому становив 129,8 пункта в лютому, що на 0,6% менше, ніж у січні, але на 18,7% нижче від свого піку в березні 2022 року", – сказано в повідомленні організації, передає Укрінформ.

Зазначається, що зниження індексу, який відстежує щомісячні зміни світових цін на продовольчі товари, відобразив падіння котирувань на рослинні олії та молочні продукти, що більш ніж компенсувало різке зростання цін на цукор.

"Індекс цін на цукор зріс на 6,9% з січня до найвищого рівня за шість років, головним чином через перегляд прогнозу виробництва на 2022/2023 роки в Індії. При цьому сприятливі перспективи врожаю в інших постачальників у поєднанні з нижчими міжнародними цінами на сиру нафту та ціни на етанол у Бразилії, обмежили подальший тиск на зростання цін на цукор", – додали в організації.

Раныше з посиланням на дані Держстату повідомлялося, що ціни в Україні зросли за рік на 26,6%, найбільше подорожчали продукти харчування.