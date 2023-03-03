Росія "поховала" газопроводи системи "Північний потік", їх законсервують, – Reuters

Пошкоджені підводні російські газопроводи системи "Північний потік" будуть опечатані та законсервовані, оскільки Росія не має планів щодо їх ремонту чи відновлення найближчим часом.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Російський "Газпром" раніше заявив, що відремонтувати пошкоджені трубопроводи технічно можливо. Однак двоє співрозмовників агентства, знайомих з планами Москви, повідомили, що Росія не бачить перспективи покращення відносин із Заходом у найближчому майбутньому, що б дозволило задіяти ці трубопроводи.

Одне з російських джерел агентства додало, що влада РФ розглядає проект як "похований". Двоє інших співрозмовників додали, що планів щодо ремонту трубопроводів не існує, але вони будуть законсервовані для можливого відновлення в майбутньому.

Інше джерело, знайоме з планами, підтвердило, що зацікавлені сторони розглядають можливість консервації вцілілої частини газогонів.

Представник німецької компанії E.ON, яка є акціонером управляючої компанії "Північного потоку", зазначив: "Наскільки нам відомо як міноритарному акціонеру, не було ухвалено жодного рішення ні за, ні проти відновлення лінії".

Газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2", кожен з яких складається з двох ліній, були побудовані російським "Газпромом" для перекачування 110 мільярдів кубічних метрів природного газу на рік до Німеччини по дну Балтійського моря.

Три труби з чотирьох були розірвані у вересні минулого року внаслідок вибухів, причини яких не встановлено. Одна з труб "Північного потоку-2" залишається неушкодженою.

"Північний потік-1" переважно простоював з кінця серпня минулого року через вимоги Росії скасувати санкції проти обладнання для його роботи. Будівництво "Північного потоку-2" завершили у вересні 2021 року, однак так і не ввели в експлуатацію.

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Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".