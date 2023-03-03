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Новини
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Росія "поховала" газопроводи системи "Північний потік", їх законсервують, – Reuters

північний

Пошкоджені підводні російські газопроводи системи "Північний потік" будуть опечатані та законсервовані, оскільки Росія не має планів щодо їх ремонту чи відновлення найближчим часом.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Російський "Газпром" раніше заявив, що відремонтувати пошкоджені трубопроводи технічно можливо. Однак двоє співрозмовників агентства, знайомих з планами Москви, повідомили, що Росія не бачить перспективи покращення відносин із Заходом у найближчому майбутньому, що б дозволило задіяти ці трубопроводи.

Одне з російських джерел агентства додало, що влада РФ розглядає проект як "похований". Двоє інших співрозмовників додали, що планів щодо ремонту трубопроводів не існує, але вони будуть законсервовані для можливого відновлення в майбутньому.

Інше джерело, знайоме з планами, підтвердило, що зацікавлені сторони розглядають можливість консервації вцілілої частини газогонів.

Представник німецької компанії E.ON, яка є акціонером управляючої компанії "Північного потоку", зазначив: "Наскільки нам відомо як міноритарному акціонеру, не було ухвалено жодного рішення ні за, ні проти відновлення лінії".

Газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2", кожен з яких складається з двох ліній, були побудовані російським "Газпромом" для перекачування 110 мільярдів кубічних метрів природного газу на рік до Німеччини по дну Балтійського моря.

Три труби з чотирьох були розірвані у вересні минулого року внаслідок вибухів, причини яких не встановлено. Одна з труб "Північного потоку-2" залишається неушкодженою.

"Північний потік-1" переважно простоював з кінця серпня минулого року через вимоги Росії скасувати санкції проти обладнання для його роботи. Будівництво "Північного потоку-2" завершили у вересні 2021 року, однак так і не ввели в експлуатацію.

Читайте також: "Газпром" ліквідував німецьку компанію, яка мала стали оператором "Північного потоку-2"

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".

Автор: 

газ (7969) газопровід (1179) Газпром (2559) Північний потік (1083)


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Топ коментарі
+8
Невідомі бойові водолази застосували право вето, що стало одним із вирішальних факторів в управлінні новітніми російськими газопроводами "Бульбулятор-1" та "Бульбулятор-2".
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04.03.2023 01:04
+5
Так виртуозно и со вкусом просрать много млрд $ далеко не каждый сможет. В подобном рейтинге у россии безусловное первое место.
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03.03.2023 22:19
+5
Є свідоцтва про те, що вартість цих газогонів склала "до 100 мільярдів баксів". Тож просрали кацапи не просто "багато" мільярдів баксів, а "феноменально багато".
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03.03.2023 22:51
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Так виртуозно и со вкусом просрать много млрд $ далеко не каждый сможет. В подобном рейтинге у россии безусловное первое место.
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03.03.2023 22:19 Відповісти
Є свідоцтва про те, що вартість цих газогонів склала "до 100 мільярдів баксів". Тож просрали кацапи не просто "багато" мільярдів баксів, а "феноменально багато".
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03.03.2023 22:51 Відповісти
Впевнений, що, якщо кацапа тицьнути іплом в просрані 100 ярдів, він ще і гордитися буде.
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04.03.2023 10:04 Відповісти
Це надзвичайно добре! Втрата зв'язку з реальністю у імперців - це саме те, що дозволяє Україні, з втричі меншим населенням, вп'ятеро меншою армією та вдесятеро-вдвадцятеро меншою економікою - успішно перемелювати армію загарбника.
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04.03.2023 21:58 Відповісти
Невідомі бойові водолази застосували право вето, що стало одним із вирішальних факторів в управлінні новітніми російськими газопроводами "Бульбулятор-1" та "Бульбулятор-2".
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04.03.2023 01:04 Відповісти
Водолази кажете? Іхтамнет. А спорядження для підводних робіт на глибині 40 -50 м. і вибухівку можна придбати у любому магазіне военторга......
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04.03.2023 13:50 Відповісти
В Києві, в одному із таких магазинів, незадовго до вибухів, якраз бачили двух водолазів, які таке спорядження купляли. На питання, навіщо воно їм, лишень хитро посміхалися. Казали, скоро побачите
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04.03.2023 21:13 Відповісти
Пуйло усіх переграло. Багатоходівка... Ги...
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04.03.2023 11:41 Відповісти
Жаль жаль , лучше бы еще раз потратились, потом бы снова подорвали, ахаха. С другой стороны хороший знак, деньжата не резиновые оказываются у кацапиков. Отличное капиталовложение было, ахаха.
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04.03.2023 13:08 Відповісти
ахаха китай все скупит, тем более там население больше чем вся европа ахаха
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04.03.2023 14:59 Відповісти
.

не пиши маячню, це зовсiм не те, що торгувати з Европою.

Китай скуповує сировину у свинособак по собiвартостi.))
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05.03.2023 16:00 Відповісти
В Китаї населення більше ніж в Європі було і в 19 ст, що не завадило Європі прийти і надавати люлей тому населенню.
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05.03.2023 18:52 Відповісти
Це акт самогубства, з надією те, що Европа замерзне і приповзе на колінах благати про помілованіе!!!
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04.03.2023 23:51 Відповісти
.

уря! уря! снова паБеда!!!


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05.03.2023 05:56 Відповісти


«- Прах покойного, - комментировал Остап, - был вынесен на руках близкими и друзьями.
- После непродолжительной гражданской панихиды… - начал Остап.

- …тело было предано земле, - закончил Бендер.

- Ну, теперь расскажите, - промолвил Остап, - каким образом этот гад нарушил конвенцию и какая это была конвенция.» © «Золотой телёнок (Ильф и Петров)
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05.03.2023 10:59 Відповісти
консервуй не консервуй
все-одно получишь в буй...
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05.03.2023 19:31 Відповісти
числені боти не розуміють слво"поховати". це - смерть. труна, зверху земелька. спочивайте росо - підарасти!
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05.03.2023 22:00 Відповісти
особливо круті педеки і *******, що лайкають такому! це - про вас *********. і вашу засрану єреф.
звичайно, вітаю справжніх!
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05.03.2023 22:04 Відповісти
Я знаю только одного руководителя страны, который мог отдать приказ уничтожить потоки, раз они не приносят прибыли, как он рассчитывал.
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05.03.2023 22:48 Відповісти
Нам від того не холодно й не жарко!
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06.03.2023 02:05 Відповісти

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