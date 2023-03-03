Кабмін передав в управління Фонду держмайна конфісковане майно Януковича

Кабінет міністрів передав в управління Фонду держмайна конфісковані активи колишнього президента України Віктора Януковича, у тому числі на території урядової резиденції "Межигір’я".

"ФДМУ готовий взяти на себе відповідальність за ефективне управління цим майном та забезпечити, щоб воно працювало на благо нашої держави та всіх громадян", – заявив голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Зазначається, що уряд прийняв розпорядження на підставі рішення Вищого антикорупційного суду від 12 грудня 2022 року й постанови Апеляційної палати цього ж суду від 4 січня 2023 року.

Зокрема, ФДМУ отримав в управління квартиру і два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок, дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, а також судно марки "‎Бриг", два автомобілі Toyota Sienna і Toyota Land Cruiser 100.

Кабмін доручив ФДМУ прийняти ефективні управлінські рішення стосовно цих об'єктів, включаючи їх подальшу приватизацію або оренду.

Крім того, уряд передав Фонду держмайна Центр відпочинку та здоров’я (Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці), готельно-ресторанний комплекс (Київська область, Вишгородський район, с/рада Сухолуцька, "Акація"), житловий будинок загальною площею 825,8 кв. м (Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці), будинок загальною площею 619,6 кв. м (Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці), а також 100% ТОВ "Танталіт" і 100% ТОВ "Дом Лесника".

Ці активи передані ФДМУ в управління до моменту їх включення до складу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення відповідно до закону "Про природно-заповідний фонд України".