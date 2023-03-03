Польща змінить процедури для транзиту українського зерна

Будуть запроваджені нові процедури транзиту українського зерна через Польщу – вони покликані спростити перевезення через кордон, але водночас протидіяти можливим порушенням.

"Ми дійшли висновків, які, з одного боку, покращать транспортування через кордон, а з іншого боку, дадуть повне відчуття продовольчої безпеки в країні", – сказав віцепрем'єр, міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик під час зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, яка стосувалася транспортування українських зернових через польську територію, передає Європейська правда.

Ковальчик запевнив, що всі продукти, які перевозяться з України до Польщі, і надалі підлягатимуть дуже суворому фітосанітарному контролю.

"Ми хочемо, щоб польські продукти харчування, а також корми, були повністю захищені", – заявив він.

Ковальчик також анонсував нові процедури для транзиту українського зерна через Польщу.

"Ми також хочемо запровадити гарантії, але без необхідності повного фітосанітарного контролю, для продуктів, які будуть перевозитися з України транзитом. Тут ми домовилися про два шляхи в залежності від виду транспорту", – повідомив міністр.

Як він пояснив, у випадку залізничних перевезень перевізник буде зобов'язаний убезпечити, опломбувати вагони до моменту перевантаження. Перевірки здійснюватиме Національна податкова адміністрація. Також вимагатиметься "дуже чітке зазначення місця призначення" вантажу.

Ковальчик додав, що аналогічні процедури будуть застосовуватися і до колісного транспорту.

За його словами, очікується, що нові рішення дозволять покращити прикордонне оформлення транзиту зерна.