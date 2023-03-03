Кабмін встановив схему визначення збитків фермерських господарств внаслідок війни

Кабінет міністрів регламентував визначення шкоди та збитків, заподіяних особистим сільським господарствам або фермерським господарствам внаслідок збройної агресії Росії.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 3 березня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд вніс відповідні зміни до порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, доповнивши напрями, за якими здійснюється визначення шкоди та збитків, новим напрямом – шкода, завдана особистим селянським господарствам та/або фермерським господарствам, що зареєстровані як ФОПи, що включає шкоду від каліцтва, тілесного ушкодження, загибелі сільськогосподарських тварин, а також збитки, внаслідок знищення чи пошкодження сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу.