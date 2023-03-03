Єврокомісія відправить в Україну першу партію сонячних панелей для лікарень і шкіл

Європейська комісія відправить до України першу партію сонячних панелей для будіваель громадського призначення.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter.

"Я пообіцяла працювати з Україною над відновлюваними джерелами енергії, важливими для її енергетичної безпеки. Перша партія з 5 700 сонячних панелей незабаром буде відправлена в Україну", – зазначила голова Єврокомісії.

Вона також висловила упевненість, що обсяги такої допомоги збільшуватимуться.

Як повідомлялося, на початку лютого фон дер Ляєн оголосила про проєкт масового оснащення будівель в Україні сонячними панелями, що одночасно і підвищить енергетичну безпеку через децентралізацію енергозабезпечення, і допоможе перейти на "зелені" технології.