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Єврокомісія відправить в Україну першу партію сонячних панелей для лікарень і шкіл

солнце,электроэнергия,солнечная

Європейська комісія відправить до України першу партію сонячних панелей для будіваель громадського призначення.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter.

"Я пообіцяла працювати з Україною над відновлюваними джерелами енергії, важливими для її енергетичної безпеки. Перша партія з 5 700 сонячних панелей незабаром буде відправлена в Україну", – зазначила голова Єврокомісії.

Вона також висловила упевненість, що обсяги такої допомоги збільшуватимуться.

Як повідомлялося, на початку лютого фон дер Ляєн оголосила про проєкт масового оснащення будівель в Україні сонячними панелями, що одночасно і підвищить енергетичну безпеку через децентралізацію енергозабезпечення, і допоможе перейти на "зелені" технології.

Автор: 

Єврокомісія (1090) альтернативна енергетика (700) сонячна енергетика (250) фон дер Ляєн Урсула (88)


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03.03.2023 19:29 Відповісти

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