Експорт українських товарів падає останні пів року, – Мінекономіки
У лютому 2023 року Україна експортувала товари вартістю $3,32 млрд, валютний виторг від товарного експорту зменшується з вересня минулого року.
Про це заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка повідомив у Facebook.
За його словами, у лютому 2023 року Україна експортувала 9,1 млн тон товарів, що більше, ніж у січні (7,89 млн тон), але значно менше, ніж у лютому минулого року (12,8 млн тонн). Лютневий показник також суттєво менший пікового за час повномашстабної війни обсягу, зафіксованого у вересні минулого року (9,6 млн тон).
"Вартість експорту у лютому склала $3,32 млрд. З вересня місяця спостерігаємо тенденцію повільного зменшення вартості експорту: $4,1 млрд – $3,8 млрд – $3,8 млрд – $3,48 млрд – $3,1 млрд – $3,32 млрд. Причини зрозумілі – сповільнення зернового коридору і корекція цін на світовому ринку", – пояснив Качка.
Найбільше у лютому Україна експортувала таких товарів:
- кукурудза – $699,3 млн;
- олія соняшникова – $419,3 млн;
- пшениця – $322,9 млн;
- соя – $128,69 млн;
- залізна руда – $125,5 млн;
- проводи ізольовані – $82,9 млн;
- шрот соняшниковий – $75,4 млн;
- чавун – $65,03 млн;
- м’ясо птиці – $58,76 млн;
- насіння соняшнику – $58,69 млн;
- труби безшовні – $56,88 млн.
Водночас імпорт товарів у лютому становив $5,03 млрд.
Як повідомлялося, у 2022 році в умовах війни Україна експортувала товарів на $44,1 млрд і вагою 99,8 млн тонн.
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