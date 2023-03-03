Експорт українських товарів падає останні пів року, – Мінекономіки

У лютому 2023 року Україна експортувала товари вартістю $3,32 млрд, валютний виторг від товарного експорту зменшується з вересня минулого року.

Про це заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка повідомив у Facebook.

За його словами, у лютому 2023 року Україна експортувала 9,1 млн тон товарів, що більше, ніж у січні (7,89 млн тон), але значно менше, ніж у лютому минулого року (12,8 млн тонн). Лютневий показник також суттєво менший пікового за час повномашстабної війни обсягу, зафіксованого у вересні минулого року (9,6 млн тон).

"Вартість експорту у лютому склала $3,32 млрд. З вересня місяця спостерігаємо тенденцію повільного зменшення вартості експорту: $4,1 млрд – $3,8 млрд – $3,8 млрд – $3,48 млрд – $3,1 млрд – $3,32 млрд. Причини зрозумілі – сповільнення зернового коридору і корекція цін на світовому ринку", – пояснив Качка.

Найбільше у лютому Україна експортувала таких товарів:

кукурудза – $699,3 млн;

олія соняшникова – $419,3 млн;

пшениця – $322,9 млн;

соя – $128,69 млн;

залізна руда – $125,5 млн;

проводи ізольовані – $82,9 млн;

шрот соняшниковий – $75,4 млн;

чавун – $65,03 млн;

м’ясо птиці – $58,76 млн;

насіння соняшнику – $58,69 млн;

труби безшовні – $56,88 млн.

Водночас імпорт товарів у лютому становив $5,03 млрд.

Як повідомлялося, у 2022 році в умовах війни Україна експортувала товарів на $44,1 млрд і вагою 99,8 млн тонн.