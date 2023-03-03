Українці обміняли 10 мільйонів старих ламп на енергоощадні за місяць
Понад 2 млн українців приєдналися до Всеукраїнської програми з обміну ламп на енергоощадні. Так, майже за місяць від початку програми в січні 2023 року українці обміняли у відділеннях "Укрпошти" вже 10 млн жарівок на таку ж кількість світлодіодів.
Програма з обміну ламп стартувала 30 січня в обласних центрах та у Краматорську, Покровську та Кривому Розі. Згодом географія проєкту розширилися – до нього долучилися інші міста та смт по всій країні, крім окупованих ворогом територій, йдеться в повідомленні "Укрпошти"
Із 25 лютого до програми доєдналися великі та маленькі села, жителі яких можуть обміняти по 5 старих ламп розжарювання на стільки ж світлодіодів у стаціонарних відділеннях "Укрпошти", а також за допомогою пересувних відділень поштового зв’язку.
Таким чином, обміняти лампи стало можливим у 23 тис. населених пунктів України.
В "Укрпошті" нагадали, що саме старі жарівки використовують у 8 разів більше електроенергії за сучасні лампи. Відтак економія з 10 млн обміняних ламп приблизно прирівнюється потужності роботи Київської ТЕЦ-5.
Станом на 3 березня кількість обміняних ламп на Київщині та Дніпропетровщині перейшла позначку в 1 млн, до них наближається Львівщина з 840 тис., на Харківщина з 610 тис., Одещина з 600 тис. та Вінниччина з 590 тис. обміняних ламп.
У рамках програми підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту, планується надати Україні 35 млн LED-ламп. Ще 5 млн ламп профінансувала Франція, яка також долучилася до реалізації проєкту. Станом на цей час до України надійшло близько 20 млн світлодіодів, які рівномірно розподіляються по всій країні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль