Українці обміняли 10 мільйонів старих ламп на енергоощадні за місяць

Понад 2 млн українців приєдналися до Всеукраїнської програми з обміну ламп на енергоощадні. Так, майже за місяць від початку програми в січні 2023 року українці обміняли у відділеннях "Укрпошти" вже 10 млн жарівок на таку ж кількість світлодіодів.

Програма з обміну ламп стартувала 30 січня в обласних центрах та у Краматорську, Покровську та Кривому Розі. Згодом географія проєкту розширилися – до нього долучилися інші міста та смт по всій країні, крім окупованих ворогом територій, йдеться в повідомленні "Укрпошти"

Із 25 лютого до програми доєдналися великі та маленькі села, жителі яких можуть обміняти по 5 старих ламп розжарювання на стільки ж світлодіодів у стаціонарних відділеннях "Укрпошти", а також за допомогою пересувних відділень поштового зв’язку.

Таким чином, обміняти лампи стало можливим у 23 тис. населених пунктів України.

В "Укрпошті" нагадали, що саме старі жарівки використовують у 8 разів більше електроенергії за сучасні лампи. Відтак економія з 10 млн обміняних ламп приблизно прирівнюється потужності роботи Київської ТЕЦ-5.

Станом на 3 березня кількість обміняних ламп на Київщині та Дніпропетровщині перейшла позначку в 1 млн, до них наближається Львівщина з 840 тис., на Харківщина з 610 тис., Одещина з 600 тис. та Вінниччина з 590 тис. обміняних ламп.

У рамках програми підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту, планується надати Україні 35 млн LED-ламп. Ще 5 млн ламп профінансувала Франція, яка також долучилася до реалізації проєкту. Станом на цей час до України надійшло близько 20 млн світлодіодів, які рівномірно розподіляються по всій країні.