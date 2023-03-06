Російські окупанти позначають обладнання ЗАЕС, яке можна вкрасти в разі відступу

Російські атомники складають списки обладнання на Запорізькій АЕС з метою його демонтажу та подальшого вивезення в разі відступу окупантів.

"Особливу увагу загарбників, повідомляють енергодарці, привернув Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу ДП "НАЕК "Енергоатом", створений на базі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Це унікальний об'єкт, де атомники з багатьох країн світу на повномасштабних моделях обладнання й устаткування отримують рідкісні практичні навички, необхідні для їх експлуатації та ремонту на атомних електростанціях", – ідеться в повідомленні каналу "Енергодар".

Зазначається, що значні кошти у створення Центру свого часу інвестував не тільки "Енергоатом" (500 млн грн), а й Європейський Союз (майже 13 млн євро).

"Оглядаючи будівлю НТЦ, рашисти, які приїхали на ЗАЕС як "фахівці атомної галузі", складали списки обладнання, яке "треба демонтувати" (читайте – вкрасти) з атомної станції в разі відступу", – підкреслили в повідомленні.

Раніше в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков заявив, що стан ядерної та радіаційної безпеки найбільшої в Європі Запорізької атомної станції, яка вже рік перебуває під окупацією російських військ, продовжує деградувати.