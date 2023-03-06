Український аграрний експорт зріс у лютому на 14%, – УКАБ

У лютому 2023 року Україна експортувала 6,9 млн тонн продукції АПК, що на 14% більше аналогічного показника попереднього місяця.

"Таке зростання стало відчутне на фоні падіння показника минулого місяця, а так – це середній показник за останні півроку", – сказано в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

49% експорту в лютому 2023 року було здійснено за допомогою роботи "зернового коридору", а решта – альтернативними експортними маршрутами. Однак, нагадали в УКАБ, потрібно врахувати, що не вся продукція встигла фізично перетнути кордон.

Щодо структури експорту продукції в лютому 2023 року, то вона виглядала наступним чином:

зернові культури: 5,2 млн тонн (кукурудза – 64%, пшениця – 31%, ячмінь – 4%). Зростання до показника минулого місяця: 23%;

олійні культури – 557,1 тис. тонн (соя – 59%, насіння соняшнику – 30% та ріпаку – 11%). Падіння: -30%.

рослинні олії – 435,7 тис. тонн (соняшникова олія – 93%, соєва – 6%). Зростання: 4%.

макухи після вилучення рослинних олій – 414,1 тис. тонн (соняшникова – 85%, соєва – 15%). Падіння: -4%.

У лютому 2023 року був найбільший місячний експорт зернових культур з початку війни – 5,2 млн тонн. Частково таке зростання відбулося за рахунок зменшення експорту олійних культур.

"В Україні вузьким місцем залишається не наявність продукції для експорту, а спроможність експортувати доволі вузькими каналами. Тому зі зниженням експорту олійних культур через закінчення експортних запасів ріпаку та переорієнтацією насіння соняшника на внутрішній ринок, з’явилася спроможність більше експортувати зернові культури", – зазначили в УКАБ.