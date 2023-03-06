Нацбанк розширив перелік облігацій для формування резервів банків

Національний банк України збільшив з трьох до шести кількість випусків бенчмарк-ОВДП ("резервних"), які банки можуть включати до обов’язкових резервів, включивши до цього переліку випуски, які Мінфін пропонував на останніх аукціонах 28 лютого.

У відповідному рішенні НБУ №86 від 3 березня, яке набуде чинності з 10 березня, йдеться про випуски UA4000227185 з погашенням 2 квітня 2025 року, UA4000227193 з погашенням 6 серпня 2025 року та UA4000227201 з погашенням 5 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На аукціонах 28 лютого Мінфін позапланово запропонував ці три нові випуски, що дозволило йому збільшити продаж облігацій до 13,77 млрд грн з 7,98 млрд грн тижнем раніше.

Папери з погашенням у квітні-2025 були продані на 2,49 млрд грн, у серпні-2025 – на 3,32 млрд грн та у листопаді-2025 – на 3,19 млрд грн. На кожен із цих випусків було подано по п'ять заявок, і Мінфін задовольнив усі з них, погодившись на повернення ставок відповідно до рівнів 19,6%, 19,7% та 19,75%.

У березні Мінфін продовжить розпочату в лютому тактику обмеженої пропозиції на первинних аукціонах "резервних" ОВДП із погашенням у 2025 році.

Згідно із графіком розміщення облігацій, оприлюдненим на сайті відомства, у першій половині місяця – 7 та 14 березня – покупці зможуть придбати папери з погашенням 5 листопада 2025 року, а на двох наступних аукціонах до них додадуться ще папери з погашенням 6 серпня 2025 року. Пропозиція цих ОВДП обмежуватиметься певним обсягом, зокрема на аукціонах 7 березня стеля встановлена на рівні 9 млрд грн.

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Нагадаємо, НБУ з 11 січня підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті на 5 в.п. – відповідно до 5% та 15%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. В результаті обов'язкові резерви зросли на 74,3 млрд грн – до 144,1 млрд грн.

Згодом Національний банк додатково підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків. Зокрема, з 11 лютого на 5 відсоткових пунктів збільшаться нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб. Так, з 5% до 10% підвищаться нормативи резервування за такими коштами у національній валюті та з 15% до 20% – в іноземній валюті.

Як зазначив НБУ, це має збільшити резерви ще приблизно на 73 млрд грн, тобто довести потенційний обсяг формування обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП до приблизно 108,5 млрд грн.