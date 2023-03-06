Резервний фонд Путіна зменшився за місяць на $8 мільярдів

Обсяг Фонду національного добробуту РФ, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 березня 2023 року становив 11,11 трильйона рублів або $147,24 млрд.

За даними Мінфіну Росії, станом на 1 лютого обсяг ФНБ становив 10,81 трлн рублів або $155,3 млрд. Зростання його обсягу у російській валюті пояснюється девальвацією рубля у лютому.

Зокрема, на окремих рахунках з обліку коштів ФНБ у Банку Росії станом на 1 березня розміщено:

10,46 млрд євро;

300,07 млрд китайських юанів;

539,25 тонни золота у знеособленій формі;

6,12 млрд рублів.

Фонд національного добробуту використовується як антикризовий фонд владою РФ, він наповнюється за рахунок нафтогазових доходів федерального бюджету, частина коштів ФРБ також входить до золотовалютних резервів Росії.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, обсяг Фонду національного добробуту на 1 січня 2023 року становив 10,43 трильйона рублів або $148,35 млрд, у грудні минулого року він зменшився на 0,96 трильйона рублів або на $38,14 млрд.

Водночас міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнав, що ліквідна частина Фонду національного добробуту зараз становить близько 6 трильйонів рублів.

Станом на початок 2022 року обсяг ФРБ РФ становив 13,57 трильйона рублів або $182,59 млрд.