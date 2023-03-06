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Новини
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Резервний фонд Путіна зменшився за місяць на $8 мільярдів

путін

Обсяг Фонду національного добробуту РФ, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 березня 2023 року становив 11,11 трильйона рублів або $147,24 млрд.

За даними Мінфіну Росії, станом на 1 лютого обсяг ФНБ становив 10,81 трлн рублів або $155,3 млрд. Зростання його обсягу у російській валюті пояснюється девальвацією рубля у лютому.

Зокрема, на окремих рахунках з обліку коштів ФНБ у Банку Росії станом на 1 березня розміщено:

  • 10,46 млрд євро;
  • 300,07 млрд китайських юанів;
  • 539,25 тонни золота у знеособленій формі;
  • 6,12 млрд рублів.

Фонд національного добробуту використовується як антикризовий фонд владою РФ, він наповнюється за рахунок нафтогазових доходів федерального бюджету, частина коштів ФРБ також входить до золотовалютних резервів Росії.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, обсяг Фонду національного добробуту на 1 січня 2023 року становив 10,43 трильйона рублів або $148,35 млрд, у грудні минулого року він зменшився на 0,96 трильйона рублів або на $38,14 млрд.

Водночас міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнав, що ліквідна частина Фонду національного добробуту зараз становить близько 6 трильйонів рублів.

Станом на початок 2022 року обсяг ФРБ РФ становив 13,57 трильйона рублів або $182,59 млрд.

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золото (292) путін володимир (1062) золотовалютний резерв (249)


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Цікавить саме - ліквідна частина фонду ( тобто - гроші на рахунках ) .
Неліквідну можна не враховувати , це інвестиції та ін , а швидко витягти їх з сотень і тис різних проектів справа майже безнадійна .
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06.03.2023 22:59 Відповісти
Навіть, враховуючи те, що більше половини фонду це золото,яке під санкціями і не є ліквідним, у ху*ла ще достатньо коштів на ведення війни.
Червонопузі макаки та індуси- найбільші донори армії х*йла.
Цивілізований світ повинен ліквідувати шпарини в санкціях, через які обходиться нафтове ембарго.
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06.03.2023 23:54 Відповісти
Напевно, газета "Правда" и "Известия", менше виставляли портретів Сталіна ніж Цензор НЕТ морд-ліца Путіна !?

А як часто цитують Путіна...
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07.03.2023 08:30 Відповісти
Є таке, на жаль. Краще в новинах замість його мерзенної морди виставляти фото з безпілотників зруйнованих окупантами Мар'їнки, Авдіївки і тисяч інших.
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07.03.2023 11:25 Відповісти
На коментар від https://biz.censor.net/user/550941
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07.03.2023 11:33 Відповісти
а нічо - потрясе своїх олігархів, потім весь народець потрясе, та й ще нашкребе трохи))
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07.03.2023 17:30 Відповісти

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