Уряд США просить виділити ще $250 мільйонів на енергообладнання для України

Уряд США подав запит до Конгресу щодо виділення додатково $250 млн на нові трансформатори та енергообладнання для України.

"Ми щойно подали запит до Конгресу, щоб ще $250 млн коштів уряду США було виділено на нові трансформатори для обладнання, щоб підвищити надійність енергомережі України, побудувати систему, яка менше залежить від нафти та газу й більше фокусується на відновлюваних джерелах енергії, вітровій та сонячній енергії, які потрібні Україні", – заявив помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт в інтерв'ю "Голосу Америки".

Паєтт також нагадав, що США минулого року надали $53 млн на додаткову допомогу з устаткуванням для енергомереж.

"Зараз ми закуповуємо більше обладнання на $125 млн для нагальної підтримки енергетики", – додав він.

Паєтт зазначив, що США разом із партнерами з "Великої сімки" працюють, щоб визначити необхідні вимоги і замовити виробництво необхідного спорядження, яке потребує часу.

"Коли війна скінчиться, коли Україна переможе, я маю всі підстави очікувати, що Україна відновить позиції великого експортера енергії. Як ви добре знаєте, Україна має надзвичайні ресурси, і ми хочемо переконатись, що робимо все можливе, щоб допомогти урядові України, як сказав мені прем’єр-міністр, коли я був там у грудні, "відбудувати на краще", – підкреслив Паєтт.