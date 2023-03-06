Мінекономіки погіршило прогноз для економіки через затягування війни
Міністерство економіки України переглянуло макроекономічний прогноз на 2023 рік, погіршивши очікування зростання ВВП з 3,2% до 1%, насамперед через припущення, що військові дії не завершаться в середині року, а триватимуть "майже цілий рік".
Про це заступник міністра Сергій Соболєв заявив під час організованої Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Здається, ми пройшли пік інфляції – вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%", – додав заступник міністра.
Раніше Мінекономіки прогнозувало інфляцію на цей рік на рівні 28%, і цей прогноз було закладено до закону про держбюджет на 2023 рік.
Як повідомлялося, наприкінці січня Міністерство економіки зберігало прогноз зростання економіки України у 2023 році на 3,2%, незважаючи на погіршення Нацбанком свого прогнозу з 4% до 0,3%, а також очікувало вищий рівень інфляції та поступову девальвацію гривні.
Нагадаємо, Національний банк у січні погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,3% із 4% у попередньому прогнозі. Здебільшого це пов’язано із переглядом базового сценарію, який тепер передбачає продовження повномасштабної війни до початку 2024 року.
Водночас Нацбанк покращив прогноз інфляції на 2023 рік до 18,7%. У жовтневому прогнозі цей показник очікувався на рівні 20,8%.
При цьому у Нацбанку запевняють, що підстав для перегляду фіксованого курсу гривні немає.
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поэтому мало что работает, мало что производится, работы нет.
Средний и малый бизнес, в основном локальны. Ну то есть где проживает, там и хочет производить. Никто живя в Николаеве, не будет открывать обувный цех в Ужгороде. И в Николаеве не будет, ибо все 500 млн инвестиций в этот цех, завтра расфигачит древняя совковая С300, а поскольку я живу в этом городе, то о рандомности прилетов этой фигни знаю из собственного опыта: орки сначала попадают в какой-то сарай, а потом рапортуют о базе нацистов\америкосов, и за сарай это не гипербола и не шутка, попадали именно в сарай.
Можно было конечно правительству придумать поддержку бизнеса, типа какой-нибудь "страховки", но мы же говорим о нашем правительстве, которое до сих пор некоторым выбитые окна ОСБ-шками не забило, угу.
В общем это все было предсказуемо, а значит искать этому решения нужно было начинать еще 25 февраля 2022 года, но подумаешь, ******** (с).
но в Украине есть много других городов, которые дальше от орков, есть много еле работающих предприятий, цехов и фабрик, да вот нет правительства, что бы простимулировать економику, только трындеж и распил
Якби не допомога з Заходу то була б вже повна 7рака і волонтери не змогли б все витягти.
У вас не идет война на вашей территории, с одним противником извне, который долбит ракетами и по вам и по инфраструктуре, и с другим внутренним, который отлавливает работников облэнерги на улицах, через неделю посылая на растерзание противнику извне.
А еще у вас не подрываются на минах на полях.
И 100500 норм закона (для чужих) у вас нет. Это когда за производство патрона для армии дают 10 лет, а разрешение для производства стоит ... сколько там у Байрактара попросили ?