Мінекономіки погіршило прогноз для економіки через затягування війни

Міністерство економіки України переглянуло макроекономічний прогноз на 2023 рік, погіршивши очікування зростання ВВП з 3,2% до 1%, насамперед через припущення, що військові дії не завершаться в середині року, а триватимуть "майже цілий рік".

Про це заступник міністра Сергій Соболєв заявив під час організованої Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Здається, ми пройшли пік інфляції – вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%", – додав заступник міністра.

Раніше Мінекономіки прогнозувало інфляцію на цей рік на рівні 28%, і цей прогноз було закладено до закону про держбюджет на 2023 рік.

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Як повідомлялося, наприкінці січня Міністерство економіки зберігало прогноз зростання економіки України у 2023 році на 3,2%, незважаючи на погіршення Нацбанком свого прогнозу з 4% до 0,3%, а також очікувало вищий рівень інфляції та поступову девальвацію гривні.

Нагадаємо, Національний банк у січні погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,3% із 4% у попередньому прогнозі. Здебільшого це пов’язано із переглядом базового сценарію, який тепер передбачає продовження повномасштабної війни до початку 2024 року.

Водночас Нацбанк покращив прогноз інфляції на 2023 рік до 18,7%. У жовтневому прогнозі цей показник очікувався на рівні 20,8%.

При цьому у Нацбанку запевняють, що підстав для перегляду фіксованого курсу гривні немає.