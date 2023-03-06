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Новини
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Мінекономіки погіршило прогноз для економіки через затягування війни

ввп,війна,економіка,інфляція,макроекономіка

Міністерство економіки України переглянуло макроекономічний прогноз на 2023 рік, погіршивши очікування зростання ВВП з 3,2% до 1%, насамперед через припущення, що військові дії не завершаться в середині року, а триватимуть "майже цілий рік".

Про це заступник міністра Сергій Соболєв заявив під час організованої Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Здається, ми пройшли пік інфляції – вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%", – додав заступник міністра.

Раніше Мінекономіки прогнозувало інфляцію на цей рік на рівні 28%, і цей прогноз було закладено до закону про держбюджет на 2023 рік.

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Як повідомлялося, наприкінці січня Міністерство економіки зберігало прогноз зростання економіки України у 2023 році на 3,2%, незважаючи на погіршення Нацбанком свого прогнозу з 4% до 0,3%, а також очікувало вищий рівень інфляції та поступову девальвацію гривні.

Нагадаємо, Національний банк у січні погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,3% із 4% у попередньому прогнозі. Здебільшого це пов’язано із переглядом базового сценарію, який тепер передбачає продовження повномасштабної війни до початку 2024 року.

Водночас Нацбанк покращив прогноз інфляції на 2023 рік до 18,7%. У жовтневому прогнозі цей показник очікувався на рівні 20,8%.

При цьому у Нацбанку запевняють, що підстав для перегляду фіксованого курсу гривні немає.

Автор: 

ВВП (1159) інфляція (733) прогноз (1097) Мінекономрозвитку (2017)


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Топ коментарі
+14
Экономика страдает от войны, но больше от воров при власти.
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06.03.2023 18:15 Відповісти
+13
Звідки в нас зростання на 3,2%? В нас вся ''економіка'' тримається на закордонних ''вливаннях''. В тому міністерстві одні ''дуби'' сидять. Тільки розкрадати вміють
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06.03.2023 18:15 Відповісти
+11
міністерство фентезі
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06.03.2023 18:16 Відповісти
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Звідки в нас зростання на 3,2%? В нас вся ''економіка'' тримається на закордонних ''вливаннях''. В тому міністерстві одні ''дуби'' сидять. Тільки розкрадати вміють
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06.03.2023 18:15 Відповісти
Экономика страдает от войны, но больше от воров при власти.
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06.03.2023 18:15 Відповісти
міністерство фентезі
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06.03.2023 18:16 Відповісти
Швидше новини від діда Панаса от такакато херня малята
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06.03.2023 18:21 Відповісти
Провладни чиновники сильно намагаються, але нічого не виходить !
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06.03.2023 18:28 Відповісти
А шмігаль сьогодні хвастався що економіка ствбілізувалась то з кого треба ржати
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06.03.2023 18:31 Відповісти
Ще снизьте грошове забезпечення військовим, може допоможе?
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06.03.2023 18:49 Відповісти
да. инфляция уменьшится
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06.03.2023 18:53 Відповісти
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06.03.2023 19:34 Відповісти
Вообще-то планируют в ЧЕТЫРЕ раза поднять цену. Та и вообще цены будут расти до бесконечности.
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07.03.2023 14:58 Відповісти
Я Вибачаюсь за расійску , но я реально не понимаю, как ***** экономика может падать , если , у вас не паханое поле где можно производить продукцию , и она будет востребована , как горячие пирожки , снаряды нужны , патроны нужны , обмундирование , да куча всего. Работай продавай, военные, с руками оторвут , я вообще не понимаю , как у вас работает экономика, есть спрос, дайте предложение, это же просто . У нас когда война, экономика, начинает работать в два раза быстрее , . Люди пашут не разгибаясь есть заказы ,есть работа . Шото у вас как то странно......
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06.03.2023 20:52 Відповісти
у псевдопатриотов бытует мнение, что если что-то производить, то прилетит ракета.
поэтому мало что работает, мало что производится, работы нет.
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06.03.2023 21:51 Відповісти
И псевдопатриоты правы.

Средний и малый бизнес, в основном локальны. Ну то есть где проживает, там и хочет производить. Никто живя в Николаеве, не будет открывать обувный цех в Ужгороде. И в Николаеве не будет, ибо все 500 млн инвестиций в этот цех, завтра расфигачит древняя совковая С300, а поскольку я живу в этом городе, то о рандомности прилетов этой фигни знаю из собственного опыта: орки сначала попадают в какой-то сарай, а потом рапортуют о базе нацистов\америкосов, и за сарай это не гипербола и не шутка, попадали именно в сарай.

Можно было конечно правительству придумать поддержку бизнеса, типа какой-нибудь "страховки", но мы же говорим о нашем правительстве, которое до сих пор некоторым выбитые окна ОСБ-шками не забило, угу.

В общем это все было предсказуемо, а значит искать этому решения нужно было начинать еще 25 февраля 2022 года, но подумаешь, ******** (с).
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07.03.2023 05:27 Відповісти
ну Николаев все же прифронтовой город, даже сейчас 55-60 км. от орков, понятное дело, что никто ничего строить новое не будет.
но в Украине есть много других городов, которые дальше от орков, есть много еле работающих предприятий, цехов и фабрик, да вот нет правительства, что бы простимулировать економику, только трындеж и распил
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07.03.2023 06:58 Відповісти
Відповідь дуже проста економічний курс країни задає уряд, а який ми маємо уряд?НІЯКИЙ!Навіть до повномасштабного вторгнення економіка загибалася.
Якби не допомога з Заходу то була б вже повна 7рака і волонтери не змогли б все витягти.
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06.03.2023 21:55 Відповісти
Ты вот только теплое с мягким не путай.

У вас не идет война на вашей территории, с одним противником извне, который долбит ракетами и по вам и по инфраструктуре, и с другим внутренним, который отлавливает работников облэнерги на улицах, через неделю посылая на растерзание противнику извне.

А еще у вас не подрываются на минах на полях.

И 100500 норм закона (для чужих) у вас нет. Это когда за производство патрона для армии дают 10 лет, а разрешение для производства стоит ... сколько там у Байрактара попросили ?
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07.03.2023 05:19 Відповісти
ну так если псевдопатриоты отлавливают людей, дают 10 лет и т.п.... так в чем они правы? почему Вы их защищаете и одновременно на них жалуетесь?
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07.03.2023 07:07 Відповісти

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