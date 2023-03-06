Мінагрополітики виділило 432 мільйони на гранти аграріям за програмою "єРобота"

Міністерство аграрної політики та продовольства України підписало 89 наказів на суму 432,8 млн грн у рамках грантової програми "єРобота" щодо створення та розвитку садів і теплиць. Зокрема, 78 наказів підписано по садах на суму 355,9 млн грн та 11 – по теплицях на 76,9 млн грн.

Загальна площа заявників під закладення садів та теплиць складає 1 195,14 га, з них – сади займають 1176,21 га, теплиці – 18,93 га, сказано в повідомленні Мінагрополітики.

У рамках погоджених наказів планується створити нових 733 постійних та 10 073 сезонних робочих місць.

За умовами програми по напрямку садівництва площі угідь для розвитку чи створення саду мають варіюватися від 1 до 25 га. Також серед основних вимог програми є створення робочих місць.

По напрямку теплиці гранти надаються на будівництво однієї модульної теплиці орієнтовною площею від 0,4 га до 2,4 га відповідно до типового проєкту. Кількість створених робочих місць має бути не менше 14 на 1 га. Заявка на створення теплиць повинна містити проєкт модульної теплиці.

Крім того, програма по обох напрямках передбачає співфінансування: від 30% власних коштів забезпечує її учасник, а 70% – держава.

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