Мінцифри назвало найпопулярніші серед українців послуги в "Дії"

Серед найпопулярніших послуг у застосунку "Дія" – отримання довідки внутрішньо переміщеної особи, зміна місця проживання, а також скасування статусу ВПО.

"Якщо не брати до уваги документи, адже вони – це наймасовіший сервіс, якими користуються українці, я б хотів відзначити послуги для внутрішньо переміщених осіб. З огляду на те, що зараз в нас повномасштабна війна, вони є затребуваними. Перша з них – подача заявки на довідку ВПО. Друга – зміна місця проживання. Третя – скасування статусу ВПО", – повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік під час брифінгу, передає Укрінформ.

Банік додав,що не менш популярною є послуга, за допомогою якої українці зможуть подати заявку на безоплатний обмін старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. А також військові облігації, яких українці за допомогою "Дії" вже придбали на понад 400 млн грн.

Як повідомлялося, у "Дії" запустили нову послугу – тепер у застосунку можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий аналог.