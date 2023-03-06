"Метінвест" Ахметова призупинив майже всі інвестпроєкти в Україні через війну

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній призупинила практично всі стратегічні інвестиційні проєкти через війну в Україні.

"Майже всі поточні стратегічні інвестиційні проєкти були призупинені, за винятком будівництва нового блоку шахти №11 в "Покровськ-Вугілля" для збереження обсягів виробництва", – констатується в презентації Metinvest на 14 щорічній корпоративній конференції J.P.Morgan Global Emerging Markets, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому уточнюється, що хоча ініціативи з декарбонізації були відкладені через війну, стратегія щодо залізорудних активів не змінилася, і група, як і раніше, орієнтується на високоякісну продукцію.

"Стратегічні пріоритети необхідно буде всебічно переглянути після закінчення активної фази та оцінити вплив війни. Група шукає можливості для покращення синергії між українськими та зарубіжними активами у міру їхньої вертикальної інтеграції", – пояснюється в подальших планах компанії після закінчення війни.

Згідно з презентацією, з початку бойових дій "Метінвест" перевів частину своїх активів у режим гарячої консервації для забезпечення безпеки співробітників, захисту обладнання та запобігання будь-яким промисловим аваріям, до яких потенційно можуть призвести військові дії. При цьому критичний ремонт продовжується для забезпечення належного рівня продуктивності, а також у рамках готовності до нарощування виробництва після закінчення війни.

"Група має певні потужності щодо вироблення електроенергії на деяких активах і розглядає можливість їх розширення, щоб запобігти збиткам від аварійних ситуацій через відключення електроенергії", – йдеться у презентації.

Стосовно періоду післявоєнного відновлення України компанія вказує на політичне та економічне зближення країни з ЄС, а також зниження конкуренції з боку російських виробників. Якщо програма реконструкції буде реалізована у великих масштабах, вона може підвищити внутрішній попит на металопродукцію.

У марках оцінки загального впливу повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, через неможливість продовження в короткостроковій перспективі нормальної виробничої діяльності суб'єктів, активи яких знаходяться на тимчасово окупованій території, в тому числі "Азовсталь", ММК ім. Ілліча, Маріупольський ремонтно-механічний завод, керівництво групи визначило, що ці активи знецінено.

Події в Україні також торкнулися інших дочірніх компаній групи, і "Метінвест" нарахував резерв під знецінення цих матеріальних активів.

Крім цього, група провела деконсолідацію "Метінвест Євразія" і "Метінвест Дистриб'юшн", її трейдерів у Росії та Білорусі, а також припинила діяльність у цих країнах з подальшим запуском процесу ліквідації розташованих дочірніх компаній.

Група розраховує одержати компенсацію за активи через міжнародні суди.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".