Dragon Capital Фіали перепродав логістичний центр "Арктика" під Києвом

Створене у січні 2023 року ТОВ "ОВЛ Проперті" придбало на аукціоні у системі OpenMarket (ДП "СЕТАМ") логістичний комплекс "Арктика" у селі Крюківщина Київської області за 200,5 млн грн.

За даними у системі OpenMarket, майновий комплекс загальною площею 21,4 тис. кв. м та земельна ділянку площею 4,9 га перебували під арештом та були виставлені на продаж для стягнення заборгованості з власника, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до судових матеріалів, власник комплексу ДП "БЦТ" (Київ) є боржником перед інвесткомпанією Dragon Capital Investments Limited Томаша Фіали, сума боргу становить $7,2 млн (190,1 млн грн).

У торгах 26 січня також брали участь ТОВ "Драгон Капітал Інвестментс" та ТОВ "Інтер Вей Капітал".

За даними Opendatabot, засновником створеного за тиждень до торгів ТОВ "ОВЛ Проперті" є Олена Левшун.

Вона відома як старший партнер у консалтинговій компанії EBS, яка консультує переважно іноземний бізнес. Серед її клієнтів вказана і Dragon Capital Томаша Фіали.

Левшун також вказана директоркою ТОВ "Сайнтіфік Геймз Україна", яке належить британській OpenBet Limited – розробнику програмного забезпечення для онлайн-азартних ігор.

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Як повідомлялося, у лютому 2019 року Dragon Capital завершила придбання логістичного комплексу "Арктика" у державного "Ощадбанку" за 195 млн грн через дочірнє підприємство "БЦТ".

Пізніше 2021 року агрохолдинг "МХП" українського бізнесмена Юрія Косюка орендував логістичний центр та відкрив там власний Кулінарний центр

Водночас колишній власник логістичного комплексу – ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" – намагалося скасувати його продаж "Ощадбанком" у судах. "Арктику" пов`язували з бізнесменом Леонідом Юрушевим.