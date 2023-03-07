Індія в лютому імпортувала рекордний об’єм російської нафти

Імпорт Індією сирої нафти з Росії зріс до рекордних 1,6 млн барелів на день (б/д) у лютому і тепер перевищує сумарний імпорт традиційних постачальників – Іраку й Саудівської Аравії.

Як пише Reuters, нафтопереробники продовжують розкуповувати великі російські обсяги нафти, доступні зі знижкою до інших сортів, передає enkorr.

Із частки ринку менше за 1% в імпортному кошику Індії до початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року обсяги російської нафти в імпорті Індії зросли до 1,62 млн б/д у лютому 2023 року, зайнявши 35% частку.

Зростання російського імпорту відбулося за рахунок скорочення постачань з Саудівської Аравії й США. Імпорт нафти з Саудівської Аравії впав на 16% порівняно з попереднім місяцем, а імпорт із США – на 38%.

За даними Vortexa, на Росію зараз припадає більше, ніж загальна кількість нафти, купленої у Іраку й Саудівській Аравії – основних постачальників нафти для Індії протягом десятиліть.

Ірак, який Росія посунула й стала найбільшим джерелом нафти для Індії, постачав 939,92 тис. б/д нафти в лютому, тоді як Саудівська Аравія постачала 647,81 тис. б/д нафти.

ОАЕ випередили США і стали четвертим найбільшим постачальником з 404,57 тис. б/д. США поставили 248,43 тис. б/д порівняно з 399,91 тис. б/д у січні.

Постачання з Іраку й Саудівської Аравії найнижчі за 16 місяців.