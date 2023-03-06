Нацбанк врегулював проведення міжбанківських операцій у новому поколінні системи е-платежів

Національний банк України врегулював питання виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті через нове покоління системи електронних платежів (СЕП).

Як повідомили в НБУ, нове покоління СЕП запрацює з 1 квітня 2023 року – на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в цілодобовому режимі (24/7):

стандарт ISO 20022 уніфікує платіжні документи, створює єдині принципи для їх заповнення і оброблення, розширює додатковою інформацією реквізитний склад платіжної інструкції, що дає можливість забезпечити автоматизацію платіжних операцій та підвищити рівень обслуговування клієнтів;

цілодобовий режим роботи СЕП передбачає виконання міжбанківських платіжних операцій без призупинення роботи цієї системи та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня. Сума виконаної платіжної інструкції відображатиметься за рахунком учасника СЕП датою того календарного дня, в якій вона проведена через СЕП.

У зв’язку з цим Національний банк, зокрема:

встановив новий порядок проведення міжбанківських платіжних операцій через рахунки учасників СЕП у частині правил формування, обміну та оброблення електронних повідомлень;

оновив порядок внесення інформації про включення чи виключення учасника СЕП до/з Довідника учасників СЕП;

актуалізував порядок здійснення банком і його філіями міжбанківських платіжних операцій за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку;

встановив вимоги до переліку інформації та відомостей про небанківського надавача платіжних послуг, які міститимуться в Довіднику небанківських надавачів платіжних послуг;

врегулював питання виконання учасниками СЕП міжбанківських платіжних операцій небанківських надавачів платіжних послуг;

оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в національній валюті через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками-резидентами в інших банках-резидентах.

Такі норми містить постанова правління Національного банку України від 3 березня 2023 року №16 "Про затвердження Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті".

Цей документ набирає чинності з 1 квітня 2023 року, крім норми про обов’язкове зараховування коштів за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години, яка діятиме з 1 квітня 2024 року.

Відповідно з 1 квітня 2023 року втрачає чинність Інструкція про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті, затверджена постановою правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року №320 (зі змінами).