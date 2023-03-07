Мінекономіки хоче поширити страхування інвестиційних ризиків на підприємства ОПК

Програми страхування інвестиційних ризиків, над запуском яких Україна працює сьогодні, доцільно було б розповсюдити й на оборонно-промислову галузь.

Як зазначив заступник міністра економіки Ігор Фоменко, ОПК визначено однією з пріоритетних галузей, розвитку яких Україна приділяє сьогодні та приділятиме в майбутньому особливу увагу.

"Без деталізації зазначу, що є декілька державних цільових програм. Виділені кошти, вони враховані в бюджеті. Й держава вкладає гроші, зокрема, і в новітнє обладнання для того, щоб забезпечити потреби ЗСУ та інших військових формувань сучасними зразками озброєння, які Україна виготовляє. І ці кошти набагато більше, ніж були до активної фази війни", – сказав Фоменко.

При цьому, за його словами, держава свідома того, що максимальний ефект для розвитку галузі дадуть інвестиції та залучення бізнесу. Тому в Мінекономіки прагнуть створити максимально сприятливі умови для приходу інвесторів вже сьогодні.

Також Україна вже продемонструвала готовність змінювати законодавче поле, щоб сприяти виробництву та імпорту зброї й комплектуючих, і робитиме за потреби це в майбутньому.

Говорячи про розвиток в Україні виробництва та співробітництво з західними компаніями Фоменко підкреслив, що наша держава готова розглядати та розвивати будь-які форми співробітництва – виробництво на території України озброєння за ліцензією, збирання на основі імпортних комплектуючих, інвестиції в розробку та виробництво тощо.

Заступник міністра також висловив переконання, що після перемоги Україна в цілому та український ОПК будуть надзвичайно цікавими західному інвестору.

"З моєї точки зору, Україна буде одним з найбільших інвестпроєктів в світі за останні десятки років", – зазначив Фоменко.

Він зазначив, що ОПК буде цікавим для інвесторів і з точки зору потреб ЗСУ в дооснащенні, поповненні складів озброєння, тобто наявності ринку. І з точки зору використання унікального досвіду українців, що пройшли сучасну війну, для виробництва та вдосконалення озброєння.

Заступник міністра також підкреслив, що завданням влади вже сьогодні є створити такі умови, щоб західний бізнес, який заходитиме в Україну для вивчення ситуації, залишився тут.