Естонія закликає вдвічі знизити верхню межу ціни на російську нафту

Європейський Союз має вдвічі знизити цього місяця верхню межу ціни на російську нафту, яка зараз становить $60, і ще більше обмежити можливості Москви фінансувати війну в Україні.

"Ми повинні встановити верхню межу ціни на російську сиру нафту, щоб вона не дозволяла російській державі отримувати надприбутки", – сказав заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, передає Європейська правда.

За словами Рейнсалу, скорочення ліміту вдвічі було б "правильним напрямком".

Країни ЄС взяли на себе зобов'язання в принципі утримувати верхню межу на рівні 5% нижче середньоринкових цін. Однак будь-які зміни цього порогу встановлюються країнами "Великої сімки", які мають зустрітися пізніше цього місяця, щоб обговорити це питання.

Рейнсалу також заявив, що лідери ЄС повинні посилити санкції проти російських банків і ядерної енергетики.

Глава МЗС Естонії також наголосив на необхідності боротися з методами обходу санкцій, які дозволяють РФ отримувати доступ до технологій для військових потреб.

США та інші країни поки неохоче йдуть на зниження верхньої межі через побоювання, що це може призвести до стрибка цін на нафту, тому зниження на величину, запропоновану Рейнсалу, малоймовірне. Крім того, рішення про зміну верхньої межі ціни потребує підтримки спочатку G7, а потім одностайності серед усіх країн-членів ЄС.

Рейнсалу заявив, що банківська та страхова системи Росії досі можуть працювати в міжнародній мережі SWIFT, у той час як верхня межа ціни на нафту повинна бути поширена на природний газ.

"Звичайно, це питання консенсусу, але ми не відступимо від нашого заклику", – сказав він.