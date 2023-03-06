Заступника голови Одеської ОВА затримали на хабарі

Заступника начальника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Ткачука затримали за підозрою в отриманні хабара.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") повідомив у Telegram.

Цю інформацію підтвердив безпосередній керівник Ткачука – голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Сьогодні СБУ в Одеській області було затримано заступника голови ОВА Ткачука І.М., наразі ідуть слідчі дії. Всі подробиці щодо суті справи будуть доведені пізніше. Я ще раз наголошую, що ми ніколи не погодимся з будь якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади яку вони займають", – написав Марченко у Telegram.

Як повідомлялося, на початку лютого Національна поліція провела обшуки у Одеській ОВА у справі про розкрадання державних коштів, виділених на закупівлю товарів гуманітарного та військового призначення.

Серед фігурантів справи – колишній заступник голови Одеської ОВА, начальник одного з департаментів (депутат Одеської обласної ради) та начальник відділу ОВА. Їм оголошено про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.