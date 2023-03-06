Заступника голови Одеської ОВА затримали на хабарі
Заступника начальника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Ткачука затримали за підозрою в отриманні хабара.
Про це народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") повідомив у Telegram.
Цю інформацію підтвердив безпосередній керівник Ткачука – голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Сьогодні СБУ в Одеській області було затримано заступника голови ОВА Ткачука І.М., наразі ідуть слідчі дії. Всі подробиці щодо суті справи будуть доведені пізніше. Я ще раз наголошую, що ми ніколи не погодимся з будь якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади яку вони займають", – написав Марченко у Telegram.
Як повідомлялося, на початку лютого Національна поліція провела обшуки у Одеській ОВА у справі про розкрадання державних коштів, виділених на закупівлю товарів гуманітарного та військового призначення.
Серед фігурантів справи – колишній заступник голови Одеської ОВА, начальник одного з департаментів (депутат Одеської обласної ради) та начальник відділу ОВА. Їм оголошено про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль