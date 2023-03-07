Міністр оборони Литви анонсував новий пакет військової допомоги для України

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з першим заступником міністра оборони України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком, який прибув до Вільнюса, щоб поділитися досвідом, здобутим під час інтеграції воєнізованих структур до ЗСУ.

"Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові можливості. Ми також займаємо тверду позицію щодо підтримки України всіма можливими способами та готуємо новий пакет допомоги Україні", – сказав Анушаускас, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що на сьогодні Литва надала Україні військову допомогу на суму майже 409 млн євро. Наразі готується новий пакет допомоги.

"Велика частина допомоги Литви Україні – це військова підготовка. Цього року планується підготувати 1600 солдатів. Литовські інструктори навчають українців як на національному рівні, в Литві, так і в рамках Навчальної місії ЄС та міжнародних ініціатив, таких як "Інтерфлекс". Також планується розробити курс із розмінування у Литві у співпраці з країнами Північної Європи", – зазначили в Міноборони Литви.

Міністр також наголосив, що Литва інтенсивно готується до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі цього літа і на якому, серед інших важливих питань, буде досягнуто згоди про перспективи членства України.