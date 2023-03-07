Держава у Карибському морі продасть яхту підсанкційного олігарха Гур’єва

Держава Антигуа і Барбуда, що в Карибському басейні, продасть на аукціоні яхту підсанкційного російського олігарха Андрія Гур’єва, яку оцінюють у $81 млн.

Як пише The Guardian, влада країни стверджує, що судно було покинуте в Карибському морі від моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну, передає Укрінформ.

У понеділок уряд Антигуа і Барбуди попередив власника яхти, що він має десять днів, щоб забрати її, інакше судно буде продане тому, хто запропонує найвищу ціну.

Міністр інформації країни Мелфорд Ніколас заявив, що судно Alfa Nero було покинуто в порту Фалмут в лютому 2022 року, і уряд "намагається запобігти майбутній небезпеці, оскільки розкішне судно не обслуговується його власником".

62-річний Гур'єв, власник російської компанії "ФосАгро", що виробляє добрива, потрапив торік під санкції. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що Гур’єв придбав Alfa Nero за $120 млн у 2014 році.

Зазначається, що на судні розміщено 12-метровий басейн, джакузі, спа-салон, салон краси і вертолітний майданчик. Яхту використовує родина олігарха, включаючи його сина та невістку.

Гур'єв, який потрапив під санкції уряду Великої Британії у квітні 2022 року, також є власником найбільшої приватної резиденції в Лондоні – 25-кімнатного особняка Witanhurst у Хайгейті вартістю 50 млн фунтів стерлінгів.