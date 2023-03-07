Ексголова ОГХК відповів на претензії Фонду держмайна на свою адресу

Колишній керівник ОГХК Владислав Іткін заявив що у висновках аудиторської перевірки Фонду держмайна, на підставі яких його було звільнено із займаної посади – немає об’єктивності, а є лише спроба сфабрикувати якісь обвинувачення.

Про це він наголосив в інтерв’ю "Апострофу".

Зокрема, за словами Іткіна, аудитори помилково зарахували до дебіторської заборгованості підприємства 111 млн грн, які насправді є кредиторською заборгованістю. Тобто те, що було названо "відвантаженням без оплати" на адресу однієї з компаній та "втратою товару", насправді було сплачено авансом.

Загальна сума дебіторської заборгованості у 1,7 млрд грн, за його словами, складається із 165 млн грн вчасно невідшкодованого ПДВ та спірних і безнадійних доларових боргів попередніх періодів, сума яких зросла за рік на 33% суто через збільшення офіційного курсу НБУ.

У реальності ж, чиста ліквідна дебіторська заборгованість за 2022 рік не зросла, а зменшилася на 101 млн грн у порівняні із 2021 роком, каже він.

Що стосується обвинувачення щодо укладання контрактів і додаткових угод без погодження з Фондом держмайна, то за словами Іткіна, Фонд не повідомляв про свої заперечення до виконання укладених договорів та не приймав рішення про відхилення правочинів. А цифра у $35 млн є загальною сумою поставок товару одразу за декількома контрактами 2021-2022 років, які було укладено різними складами правління.

Нестачу ільменіту на суму 23 млн грн, про яку також повідомлялося у матеріалах аудиторської перевірки господарсько-економічної діяльності ОГХК за 2022 рік, колишній керівник підприємства називає цілковитим фейком.

За його словами, була створена відповідна комісія, яка провела ретельну ревізію за участі фахівців обох філій з відповідними лабораторними дослідженнями, переважуваннями, замірами тощо.

"Висновки цієї комісії про відсутність нестач відображені в офіційних документах за підписами кількох десятків відповідальних осіб. Аудитори або не звернули уваги на цей факт, або свідомо його проігнорували у своєму звіті", – заявляє Іткін.