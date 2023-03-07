США та Євросоюз готують санкції проти алмазної галузі РФ

Представники уряду США та керівництва Єврокомісії провели зустріч з керівниками компаній алмазної промисловості й торгівлі щодо запровадження санкцій проти алмазної галузі РФ.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту.

"Посол Джеймс О'Браєн приєднався до головного спеціаліста з контролю правил торгівлі Єврокомісії Деніса Редоннета, щоб обговорити з провідними офісами торгівлі алмазами, а також виробниками, лабораторіями та галузевими торговими асоціаціями в США та Європі важливість долучення алмазної промисловості до майбутніх заходів з імпортного контролю, пов’язаних з Росією, включно з полірованими діамантами", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це питання також було виокремлене, зокрема, в нещодавній заяві лідерів G7, адже Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі діамантами.

Тому, наголосили в Держдепі, існує необхідність запровадження ефективних способів перервати цей потік доходів для РФ.

"Сполучені Штати і Європейський Союз залишаються відданими тому, щоби накласти на Росію економічні наслідки через неспровоковану нею війну в Україні", – підсумували в заяві.