Євросоюз у квітні планує оголосити тендер на перші спільні закупівлі газу

У квітні Євросоюз планує зробити свої перші кроки на світовому ринку природного газу як картель покупців, прагнучи знизити ціни на енергоносії та забезпечити стабільні поставки.

Як пише Bloomberg, за словами віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефковича, загальний попит блоку і трьох сусідніх країн становитиме 24 млрд кубометрів протягом наступних трьох років, передає Forbes.

Після оголошення тендера у квітні ЄС очікує, що перші контракти з постачальниками будуть підписані приблизно у червні.

Спільні закупівлі газу – це новий інструмент, який блок застосував, щоб обмежити стрибок цін на енергоносії, спричинений припиненням постачання з Росії після вторгнення Москви до України. Незважаючи на те, що ціни на газ і електроенергію нині становлять лише невелику частину їхніх серпневих рекордів, вони підвищують споживчу інфляцію і знижують конкурентоспроможність місцевих компаній.

"Ми створюємо нову систему, яка посилить конкуренцію, залучить нових постачальників та знизить ціни на енергоносії. Відколи ми розпочали цей захід, міжнародні постачальники виявили величезний інтерес", – зазначив Шефкович.

Також віцепрезидент Єврокомісії сказав, що він помітив інтерес до спільних закупівель з боку споживачів промислового газу в таких секторах, як сталеливарний, алюмінієвий, керамічний, скляний та автомобільний.

За його словами, з боку пропозиції понад 50 компаній із усього світу зацікавлені у співпраці з Європою через енергетичну платформу. Після першого тендера ЄС регулярно організовуватиме додаткові спільні закупівлі, щоб забезпечити достатню кількість газу в блоці.

Тоді як європейські сховища все ще заповнені приблизно на 61%, переважно завдяки мʼякій зимі, акцент вже зміщується на поповнення запасів перед наступним опалювальним сезоном.