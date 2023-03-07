Україна отримала допомогу для енергетичного сектору з 30 країн, – Міненерго

Із початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала 450 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 5 650 тонн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Серед обладнання, яке отримала Україна, – понад 1700 генераторів, близько тисячі трансформаторів, мобільні газові котельні, спецтехніка, високовольтне обладнання для ремонту ЛЕП, пересувна кабельна лабораторія та багато матеріалів.

"Завдяки цій допомозі ми змогли відновити роботу великої кількісті об’єктів енергетичної інфраструктури, які росіяни обстрілювали з ракет, дронів та артилерії. Це надзвичайно великий внесок в енергетичну стабільність України і, зрештою, нашої майбутньої перемоги", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, гуманітарну допомогу Україні вже надали 30 країн світу з різних континентів.

"Використовуючи устаткування від наших партнерів, ми повернули світло і тепло мільйонам українців, пройшли цю надскладну зиму і вже готуємося до наступного опалювального сезону. Міжнародна коаліція робить внесок не тільки у нашу, але й світову енергетичну безпеку", – наголосив міністр.