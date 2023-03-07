Торги на Prozorro.Продажі принесли до бюджетів 70 мільярдів

За час роботи "Прозорро.Продажі" організатори торгів заробили на онлайн-аукціонах 70 млрд грн у бюджети різних рівнів.

Про це повідомляє пресслужба "Прозорро.Продажі" у Facebook.

Найбільше доходів організаторам за весь час системи принесли такі напрями:

продаж активів банків-банкрутів (ФГВФО) – 25,09 млрд грн;

банкрутство –13,7 млрд грн;

мала приватизація – 13,15 млрд грн;

продаж майна та активів – 10,15 млрд грн;

продаж спецдозволів на користування надрами – 3,96 млрд.

Найдорожчими проданими лотами стали Дніпровський металургійний комбінат – 9,17 млрд грн; готель "Дніпро" – 1,11 млрд грн та спецдозвіл на видобуванням нафти та газу – Площа Майорівська – 1,1 млрд грн.

Зазначається, що найконкурентнішим аукціоном у системі став продаж легкового автомобіля Skoda Octavia у 2021 році. За лот прийшли змагатися 49 учасників і під час торгів стартова ціна зі 1137 грн зросла до 50 тис. грн.