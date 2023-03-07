Meta планує цього тижня звільнити ще тисячі працівників, – Bloomberg

Meta Platforms Inc, власник Facebook та Instagram,планує другий раунд звільнень, у межах якого скоротить тисячі співробітників уже цього тижня.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Як зазначається, власник Facebook та Instagram звільняє більше працівників, окрім скорочення на 13% у листопаді, намагаючись зробити компанію більш ефективною.

У попередньому раунді звільнень Meta скоротила 11 тис. співробітників, що стало її першим великим звільненням. Компанія також працює над спрощенням своєї організаційної структури, надаючи пакети викупу менеджерам та скорочуючи цілі команди, які вона вважає несуттєвими. Цей крок все ще знаходиться на стадії завершення і може торкнутися тисяч співробітників.

Як пише агентство з посиланням на джерела, неминучий раунд скорочень зумовлений фінансовими цілями.

Meta, яка зіткнулася з уповільненням доходів від реклами і змістила акцент на платформу віртуальної реальності, яку називають метавсесвітом, просила директорів і віцепрезидентів скласти списки співробітників, яких можна звільнити. За словами джерел, цей етап звільнень може бути завершений наступного тижня.

Представники компанії не коментують цю інформацію.