Україна веде переговори про продовження "зернової угоди", ситуація складна, – Reuters

Україна почала онлайн-переговори з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачати зерно на світові ринки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в українському уряді.

За його словами, Україна не веде переговорів з Росією, яка заблокувала українські чорноморські порти після свого вторгнення минулого року, але Київ розуміє, що його партнери спілкуються з Москвою.



"Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів", – зазначив співрозмовник агентства.



Чорноморська зернова ініціатива була створена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року і була продовжена в листопаді, але термін її дії закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто угоди про подовження.



Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив минулого тижня, що Анкара наполегливо працює над продовженням ініціативи, тоді як Росія дала сигнал, що її не влаштовують деякі аспекти угоди.



Москва заявила, що погодиться продовжити чорноморську зернову угоду лише за умови врахування інтересів власних сільгоспвиробників.



Російський сільськогосподарський експорт не був прямим об’єктом західних санкцій, але Москва каже, що обмеження на її платіжні, логістичні та страхові галузі є "перешкодою" для її можливості експортувати власне зерно та добрива.