У Чернігові вирішили призупинити роботу "Пунктів незламності"
Роботу "Пунктів незламності" у Чернігові призупинили та перевели їх в режим готовності.
Про це під час наради повідомив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій міської ради Григорій Годун, передає Суспільне.
За його словами, відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з Техногенно-екологічної безпеки та Надзвичайних ситуацій в обладміністрації.
"Пункти незламності" переводять в режим готовності, якщо не буде світла і тепла більше 24-х годин, тоді вони продовжать працювати", – зазначив Годун.
Він додав, що це рішення обумовлене тим, що наразі пункти не затребувані в населення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль