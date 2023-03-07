У Чернігові вирішили призупинити роботу "Пунктів незламності"

Роботу "Пунктів незламності" у Чернігові призупинили та перевели їх в режим готовності.

Про це під час наради повідомив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій міської ради Григорій Годун, передає Суспільне.

За його словами, відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з Техногенно-екологічної безпеки та Надзвичайних ситуацій в обладміністрації.

"Пункти незламності" переводять в режим готовності, якщо не буде світла і тепла більше 24-х годин, тоді вони продовжать працювати", – зазначив Годун.

Він додав, що це рішення обумовлене тим, що наразі пункти не затребувані в населення.